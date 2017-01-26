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Губернатор распорядился оказать помощь семье погибшего при взрыве на ТЭЦ в Пензе

Происшествия
26 января, 15:58 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 26, января. /ТАСС
Губернатор Иван Белозерцев также сообщил, что теплоснабжение будет восстановлено в полном объеме в течение четырех часов
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ПЕНЗА, 26 января. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился оказать материальную помощь семье погибшего при взрыве на ТЭЦ, сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина со ссылкой на личный микроблог главы региона.

"В связи с аварией на ТЭЦ-1 остановлена одна турбина, идет запуск второй. Теплоснабжение будет восстановлено в полном объеме в течение 4 часов. Дал поручение оказать помощь семье погибшего в результате аварии работника ТЭЦ-1. Соболезную", - написал Белозерцев в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в региональном Министерстве здравоохранения подтвердили, что при взрыве погиб один человек.

По информации Министерства энергетики РФ, ЧП на Пензенской ТЭЦ, которая принадлежит компании "Т Плюс", не повлияет на потребителей.

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