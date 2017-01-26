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Airbus авиакомпании Finnair готовится к экстренной посадке в Шереметьеве

Происшествия
26 января, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Причина экстренной посадки рейса не известна
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Самолет Airbus A350 авиакомпании Finnair, следовавший рейсом из города Хошимин (Вьетнам) в Хельсинки, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом свидетельствует информация авиационного портала Flightradar24.com.

Причина экстренной посадки рейса пока не известна.

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