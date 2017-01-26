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Из-за пожара в Петербурге эвакуировали "Электродный завод" и соседний торговый центр

Происшествия
26 января, 16:16 дата обновления: 26 января, 16:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, января. /ТАСС
На месте происшествия работают сотрудники МЧС
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники "Электродного завода" и соседний ТЦ "Аквилон" были эвакуированы из-за пожара на территории завода, которому присвоен третий ранг сложности из 5 возможных. Об этом в четверг ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

"ТЦ "Аквилон" и "Электродный завод" эвакуированы", - рассказали в управлении.

По данным МЧС, площадь пожара увеличилась до 500 кв. метров. На месте работают 118 спасателей. Количество эвакуированных не уточняется, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в управлении рассказали ТАСС, что заявка поступила о пожаре на территории "Электродного завода", однако имеет ли отношение горящее здание к нему, или оно сдается в аренду, не уточняется.

Согласно сайту завода, ЗАО "Электродный завод" - один из старейших производителей сварочных электродов - был образован в 1944 году. Сегодня завод выпускает более 70 марок электродов и флюсов для сварки.

 

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