В посольстве Габона в центре Пекина произошел пожар

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ПЕКИН, 26 января. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Пожар возник в четверг в посольстве Габона, расположенном в дипломатическом районе в центре китайской столицы.
На место прибыли более десяти пожарных расчетов, к настоящему времени возгорание ликвидировано. В оцеплении района происшествия и ликвидации последствий пожара были задействованы около 120 человек.
От огня пострадали несколько помещений на первом этаже главного здания дипломатической миссии. В четырех окнах на парадном фасаде выбиты стекла, от языков пламени почернела облицовка здания даже на втором этаже посольства.
Представители штаба пожарной охраны, развернутого на месте происшествия, полиции и службы безопасности дипмиссии не стали отвечать на вопрос корр. ТАСС о том, пострадали ли в результате пожара люди. На звонки в дипмиссию также никто не ответил.
Посольство Габона находится в престижном районе Пекина - Чаоян, где также расположено большое количество дипмиссий других стран. В непосредственной близости от места происшествия находятся здание Секретариата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также одна из резиденций посольства США.