В Пензе ограничат отопление 86 домов из-за взрыва на ТЭЦ

ПЕНЗА, 26 января./ТАСС/. Отопление 86 домов, а также подача воды в 68 домов микрорайона Шуист в Пензе будет ограничено после взрыва на ТЭЦ-1, сообщил ТАСС замначальника городского управления ГО и ЧС Александр Дерябин.

"В связи с ЧП на ТЭЦ-1 в микрорайоне Шуист от горячего водоснабжения отключены 68 многоэтажных жилых домов, 2 школы и 4 детских сада, а также городская больница №4 на улице Светлой. Введены ограничения по подаче теплоносителя для 86 жилых домов, 4 детских садов. Ограничения по теплоснабжению введены до момента переключения на резервный теплоноситель", - уточнил Дерябин.

Он добавил, что сотрудникам ТЭЦ-1 необходимо ввести ограничения в подаче тепла на срок от 4 до 6 часов. Кроме того, на месте происшествия работают эксперты и спасатели. Ведется устранение последствий аварии.

По данным Гидрометцентра Пензенской области, в Пензе держатся 20-градусные морозы. В ночь на пятницу столбик термометра опустится до отметки в минус 23 градуса.