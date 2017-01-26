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В Пензе ограничат отопление 86 домов из-за взрыва на ТЭЦ

Происшествия
26 января, 16:33 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА, 26 января./ТАСС
От горячей воды отключены 68 многоэтажных жилых домов, две школы, четыре детсада и больница №4
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ПЕНЗА, 26 января./ТАСС/. Отопление 86 домов, а также подача воды в 68 домов микрорайона Шуист в Пензе будет ограничено после взрыва на ТЭЦ-1, сообщил ТАСС замначальника городского управления ГО и ЧС Александр Дерябин.

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"В связи с ЧП на ТЭЦ-1 в микрорайоне Шуист от горячего водоснабжения отключены 68 многоэтажных жилых домов, 2 школы и 4 детских сада, а также городская больница №4 на улице Светлой. Введены ограничения по подаче теплоносителя для 86 жилых домов, 4 детских садов. Ограничения по теплоснабжению введены до момента переключения на резервный теплоноситель", - уточнил Дерябин.

Он добавил, что сотрудникам ТЭЦ-1 необходимо ввести ограничения в подаче тепла на срок от 4 до 6 часов. Кроме того, на месте происшествия работают эксперты и спасатели. Ведется устранение последствий аварии.

По данным Гидрометцентра Пензенской области, в Пензе держатся 20-градусные морозы. В ночь на пятницу столбик термометра опустится до отметки в минус 23 градуса. 

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