Рабочий ТЭЦ в Пензе мог погибнуть из-за нарушения технологического процесса

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ПЕНЗА, 26 января. /ТАСС/. Прокуратура Пензенской области начала проверку по факту нарушения технологического процесса, повлекшего гибель мужчины на ТЭЦ в Пензе.
Об этом сообщила корреспонденту ТАСС старший помощник регионального прокурора по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.
"Прокуратурой проводится проверка по факту нарушения технологического процесса, повлекшего гибель человека. Сейчас на месте работают наши сотрудники", - сказала Артамонова.
В прокуратуре также отметили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.