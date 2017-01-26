Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рабочий ТЭЦ в Пензе мог погибнуть из-за нарушения технологического процесса

Происшествия
26 января, 16:50 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 26, января. /ТАСС
Прокуратура области начала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Поделиться
Материал из 1 страницы
© minenergo.gov.ru

ПЕНЗА, 26 января. /ТАСС/. Прокуратура Пензенской области начала проверку по факту нарушения технологического процесса, повлекшего гибель мужчины на ТЭЦ в Пензе.

Смотрите также
К ЧП на ТЭЦ в Пензе привело обрушение крыши

Об этом сообщила корреспонденту ТАСС старший помощник регионального прокурора по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

"Прокуратурой проводится проверка по факту нарушения технологического процесса, повлекшего гибель человека. Сейчас на месте работают наши сотрудники", - сказала Артамонова.

В прокуратуре также отметили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Взрыв на ТЭЦ в Пензе
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Бури, торнадо и наводнения в США
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В центре Москвы в результате массовой драки пострадали пять человек
2
МИД Украины недоволен искажением его позиции журналистами Reuters
3
На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв
4
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
5
Новейший истребитель МиГ-35 сможет применять перспективное оружие, включая лазерное
6
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
7
К ЧП на ТЭЦ в Пензе привело обрушение крыши
Темы дня
Реклама