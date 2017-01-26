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Пожар в административно-производственном здании в Петербурге локализован

Происшествия
26 января, 18:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, января. /ТАСС
В результате происшествия пострадали четыре человека, они госпитализированы
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Пожар в административно-производственном здании на севере Петербурга локализован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

"В 17:10 (мск.) пожар локализован", - говорится в сообщении МЧС.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что при пожаре пострадали четыре человека, они госпитализированы.

Пожар на севере Петербурга вспыхнул 26 января днем. По данным регионального управления МЧС, площадь пожара в административно-производственном здании составила 1 тыс. кв. метров, произошло обрушение на площади 800 кв. метров.

По данным управления, из здания эвакуировано девять человек.

Как рассказали в управлении, здание, предположительно, принадлежит ЗАО "Лиговский 10" и сдается в аренду. Рядом находятся "Электродный завод" и ТЦ "Аквилон", сотрудники и посетители были эвакуированы.

В 15:58 мск ранг пожара был повышен до уровня №3 (из пяти возможных). По последним данным, на месте работают от МЧС 24 единицы техники и 82 человека личного состава.

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