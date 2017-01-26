Al Riyadh: суд в Саудовской Аравии отказался вести дело о падении крана в Мекке

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 26 января. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Саудовский суд отказался от рассмотрения дела о крушении строительного крана в городе Мекка в сентябре 2015 года, в результате чего погибли 111 человек.

Об этом сообщила газета Al Riyadh.

По ее информации, коллегия Уголовного суда Мекки большинством голосов высказалась за отказ от рассмотрения иска генеральной прокуратуры против 13 человек, обвиняемых в причастности к трагедии. По мнению двух из трех судей, рассмотрение вопросов безопасности не подпадает под их юрисдикцию, поэтому они не уполномочены выносить решение по этому делу. В свою очередь, генеральный прокурор заявил, что подаст апелляцию в течение 30 дней, предусмотренных законом.

Среди подозреваемых - шесть граждан Саудовской Аравии, включая саудовского миллиардера, два пакистанца, канадец, палестинец, гражданин ОАЭ и гражданин Филиппин. Их имена не называются. Подсудимые обвиняются в халатности, приведшей к гибели людей и порче общественного имущества.

Как отмечает газета, следственная комиссия и прокуратура установили, что основной причиной крушения крана стал сильный ветер. При этом были нарушены правила эксплуатации строительной техники, предусмотренные производителем, а также техника безопасности.

11 сентября 2015 года в священном для мусульман городе - Мекка - на главную в мире мечеть Аль-Масджид Аль-Харам упал башенный кран. По официальным данным, погибли 111 человек и более 230 получили ранения. Большинство жертв - паломники, совершавшие хадж. Причиной падения стал сильный ветер; стрела крана пробила крышу и рухнула прямо на головы сотен молящихся в районе так называемой восточной площади.