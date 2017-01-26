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Al Riyadh: суд в Саудовской Аравии отказался вести дело о падении крана в Мекке

Происшествия
26 января, 18:08 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
По официальным данным, в результате инцидента погибли 111 человек и более 230 получили ранения
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 26 января. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Саудовский суд отказался от рассмотрения дела о крушении строительного крана в городе Мекка в сентябре 2015 года, в результате чего погибли 111 человек.

Об этом сообщила газета Al Riyadh.

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По ее информации, коллегия Уголовного суда Мекки большинством голосов высказалась за отказ от рассмотрения иска генеральной прокуратуры против 13 человек, обвиняемых в причастности к трагедии. По мнению двух из трех судей, рассмотрение вопросов безопасности не подпадает под их юрисдикцию, поэтому они не уполномочены выносить решение по этому делу. В свою очередь, генеральный прокурор заявил, что подаст апелляцию в течение 30 дней, предусмотренных законом.

Среди подозреваемых - шесть граждан Саудовской Аравии, включая саудовского миллиардера, два пакистанца, канадец, палестинец, гражданин ОАЭ и гражданин Филиппин. Их имена не называются. Подсудимые обвиняются в халатности, приведшей к гибели людей и порче общественного имущества.

Как отмечает газета, следственная комиссия и прокуратура установили, что основной причиной крушения крана стал сильный ветер. При этом были нарушены правила эксплуатации строительной техники, предусмотренные производителем, а также техника безопасности.

11 сентября 2015 года в священном для мусульман городе - Мекка - на главную в мире мечеть Аль-Масджид Аль-Харам упал башенный кран. По официальным данным, погибли 111 человек и более 230 получили ранения. Большинство жертв - паломники, совершавшие хадж. Причиной падения стал сильный ветер; стрела крана пробила крышу и рухнула прямо на головы сотен молящихся в районе так называемой восточной площади.

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