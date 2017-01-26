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Следователи проверяют информацию об избиении ребенка школьным охранником

Происшествия
26 января, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Инцидент с избиением несовершеннолетнего произошел в конце 2016 года
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. СК по Ивановской области проверяет информацию СМИ о том, что работник частного охранного предприятия избил школьника, который играл с друзьями в снежки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета России по Ивановской области проводится доследственная проверка по информации, выявленной в СМИ, о превышении полномочий работником частной охранной организации при выполнении им своих обязанностей", - отметили в ведомстве.

По имеющимся данным, в декабре 2016 года на территории общеобразовательного учреждения в Ивановской области, находясь при исполнении своих обязанностей, охранник совершил действия, повлекшие нарушение прав несовершеннолетнего. "В настоящее время выполняются необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркнули в СК.

26 января телеканал НТВ разместил информацию о том, что во время игры детей в снежки один из снежных комков попал девочке в лицо. Школьный охранник, находившийся в этом время неподалеку, схватил одного из игравших мальчиков и стал его избивать.

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