СК возбудил дело по подозрению во взятке в отношении чиновника администрации Феодосии

Клименко заявил, что не предлагал использовать в РФ китайский опыт регулирования интернетаОбщество 26 января, 19:05
Песков: мнение Клименко об ограничениях интернета - это частная точка зренияПолитика 26 января, 19:03
Оптимизация расходов: как указ Трампа повлияет на бюджет ООНМеждународная панорама 26 января, 19:00
Тренер сборной России Черчесов в течение двух дней будет наблюдать за игрой "Спартака"Спорт 26 января, 18:52
Стадион "Маракана" полностью обесточен из-за долгов за электроэнергиюСпорт 26 января, 18:47
Баскетболист "Химок" Швед признан самым ценным игроком четвертого тура Топ-16 ЕврокубкаСпорт 26 января, 18:44
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35Армия и ОПК 26 января, 18:43
Тренер: вопрос участия Варламова в ЧМ по хоккею будет рассматриваться ближе к веснеСпорт 26 января, 18:39
Фигуристы Степанова и Букин не почувствовали, что допустили ошибки во время проката на ЧЕСпорт 26 января, 18:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Следственным отделом по Феодосии возбуждено уголовное дело в отношении начальника муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства и природопользования администрации города Феодосии", задержанного накануне на взятке в 200 тыс. рублей.
"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("вымогательство взятки в крупном размере")", - говорится в сообщении главного следственного управления Следственного комитета по Крыму.
Уточняется, что, по данным следствия, подозреваемый потребовал от предпринимателя денежные средства в размере 200 тысяч рублей за покровительство деятельности его предприятия. Вечером 25 января подозреваемый был задержан в момент передачи денег.
Ранее УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сообщало, что задержанный с поличным чиновник вымогал у местного предпринимателя 300 тыс. рублей за общее покровительство по бизнесу, связанного с утилизацией бытовых отходов.
Источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что задержанный - Андрей Тютрин, который возглавил управление городского хозяйства Феодосии в ноябре 2016 года. Ранее Тютрин являлся замглавы администрации Партизанского городского округа Приморского края.