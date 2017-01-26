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СК возбудил дело по подозрению во взятке в отношении чиновника администрации Феодосии

Происшествия
26 января, 18:52 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
Чиновник был задержан 25 января с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч рублей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Следственным отделом по Феодосии возбуждено уголовное дело в отношении начальника муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства и природопользования администрации города Феодосии", задержанного накануне на взятке в 200 тыс. рублей.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("вымогательство взятки в крупном размере")", - говорится в сообщении главного следственного управления Следственного комитета по Крыму.

Уточняется, что, по данным следствия, подозреваемый потребовал от предпринимателя денежные средства в размере 200 тысяч рублей за покровительство деятельности его предприятия. Вечером 25 января подозреваемый был задержан в момент передачи денег.

Ранее УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сообщало, что задержанный с поличным чиновник вымогал у местного предпринимателя 300 тыс. рублей за общее покровительство по бизнесу, связанного с утилизацией бытовых отходов.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что задержанный - Андрей Тютрин, который возглавил управление городского хозяйства Феодосии в ноябре 2016 года. Ранее Тютрин являлся замглавы администрации Партизанского городского округа Приморского края.

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