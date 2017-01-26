В Москве задержан таксист, вытолкнувший из машины пассажирку с ребенком

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали таксиста, который в ходе ссоры вытолкнул из машины пассажирку с ребенком, получившим от этого травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"По факту происшедшего проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои")", - отметили в пресс-службе.

Ранее в полицию поступила информация, что в медучреждение был доставлен мальчик 2014 года рождения с телесными повреждениями. Травмы ребенок получил, когда вместе с матерью ехал в такси по Воронцовской улице. В пресс-службе сообщили, что по дороге между водителем и его пассажиркой, матерью ребенка, возник конфликт. Причиной его возникновения стало то, что мальчик испачкал ногами сиденье.

"Водитель вышел из автомашины и вытолкнул мать вместе с ребенком", - сказали в пресс-службе. Мальчик упал и ударился головой об землю.

"В настоящее время водитель доставлен в отдел полиции. По факту происшедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметил собеседник агентства.