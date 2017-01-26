В Пензе введен режим повышенной готовности в связи с аварией на ТЭЦ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Россети" ввели на пензенском филиале сетевой компании режим повышенной готовности в связи с обрушением кровли на ТЭЦ-1 в Пензе. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Непосредственная угроза нарушения электроснабжения в настоящее время отсутствует. В целях усиления контроля за режимом работы сетей в филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Пензаэнерго" введен режим повышенной готовности, который будет действовать до получения полной оценки рисков нарушения электроснабжения", - говорится в сообщении.

Проводится внеочередной осмотр оборудования. По предварительной информации, находящееся в ведении компании распределительное устройство на ТЭЦ-1 не повреждено и находится в нормальном режиме работы.

Из-за ЧП на теплоэлектроцентрали без отопления в Пензе остались 471 дом и 29 социальных объектов: девять школ, семь больниц и 13 детских садов. В восстановительных работах задействован практически весь персонал ОАО "Т Плюс Теплосеть Пенза". Порывы на теплосетях, пострадавших от аварии, планируют устранить к 6:00 мск 27 января.

В результате аварии и обрушения на ТЭЦ возник гидроудар, который стал причиной порыва на трех тепломагистралях, что привело к нарушению теплоснабжения. В результате происшествия в машинном зале частично обрушилась крыша над турбогенератором, погиб сварщик. Следственный комитет, управление ФСБ и прокуратура проводят проверки. По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело.