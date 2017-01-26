На юго-востоке Москвы ограблен ювелирный магазин

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Полиция ищет неизвестных, которые ограбили ювелирный магазин на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
"Около 21:00 мск четверо неизвестных в масках вошли в ювелирный магазин, расположенный на улице Генерала Кузнецова. Преступники разбили витрины, забрали с лотков ювелирные изделия и скрылись", - сказали в пресс-службе.
На месте ограбления работает следственно-оперативная группа, сумма похищенных ценностей устанавливается. Начаты поиски преступников.