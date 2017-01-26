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Rai: мигрант из Гамбии утонул в Большом канале в Венеции

Происшествия
26 января, 22:04 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Мужчине кинули в воду спасательные жилеты, однако никто не бросился спасать тонущего
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РИМ, 26 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Мигрант из Гамбии утонул в Большом канале в Венеции на глазах у сотен людей. Об этом сообщил новостной канал Rai News 24.

Инцидент произошел еще в минувшее воскресенье, но получил широкую огласку только сейчас, поскольку породил полемику по поводу того, что мужчине не была оказана должная помощь. Из обнаруженных документов, заблаговременно уложенных им в полиэтиленовый пакет, удалось выяснить, что выходец из Гамбии находился в Италии на протяжении двух лет и имел вид на жительство, выданный по гуманитарным причинам. В Венецию он приехал накануне из Милана, а зарегистрирован по месту жительства в Рагузе, на острове Сицилия.

Когда он кинулся в воду, с водных трамвайчиков ("вапоретто"), традиционного венецианского транспорта, ему кинули в воду спасательные жилеты, но никто не бросился спасать тонущего. Температурная воды сейчас около пяти градусов. Тело мужчины было потом поднято со дна.

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