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Тепло начало поступать в микрорайон Север и Заводской район Пензы

Происшествия
26 января, 23:34 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 26, января. /ТАСС
Последствия аварии на теплосетях города планируется устранить полностью к 9:00 мск в пятницу
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ПЕНЗА, 26 января. /ТАСС/. Отопление частично восстановлено в микрорайоне Север и Заводском районе Пензы. Об этом сообщил мэр города Виктор Кувайцев, проверивший ситуацию в домах и в школах Заводского района.

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"У абонентов в микрорайоне Север и Заводской район частично началась подача тепла. Здания теплые, в кабинетах температура доходит до 24 градусов тепла", - сказал Кувайцев.

Ранее министерство энергетики России сообщило, что последствия аварии на теплосетях в Пензе планируется устранить полностью к 9:00 мск в пятницу. В настоящее время проводятся работы по ликвидации порывов на тепловых сетях в Железнодорожном и Октябрьском районах Пензы.

Аварию на теплосетях связывали с произошедшим 26 января на Пензенской ТЭЦ-1. В результате происшествия в машинном зале частично обрушилась крыша над турбогенератором, погиб сварщик. Следственный комитет, управление ФСБ и прокуратура проводят проверки. По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело.

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