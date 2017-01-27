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ФАС рассмотрит жалобу на контракт между "Метростроем" и властями Петербургом

Происшествия
27 января, 0:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, января. /ТАСС
Заявитель настаивает, что контракт был заключен с нарушением закона о защите конкуренции
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Комиссия Санкт-Петербургского УФАС в пятницу рассмотрит жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на договор заключенный 20 декабря на сумму 952 млн рублей между петербургским комитетом по строительству и генподрядчиком стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове ОАО "Метрострой", об этом сообщили в управлении.

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Договор был заключен с "Метростроем" как с единственным поставщиком. Срок окончания действия контракта - 31 марта 2017 года. Как сообщали в компании, он касается установки оборудования в зоне контроля доступа к стадиону.

Жалоба поступила от юриста ФБК Юрия Золотухина. Как следует из текста жалобы, заявитель настаивает, что контракт между властями города и "Метростроем" был заключен с нарушением части 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции и просит возбудить административные дела в отношении комитета по строительству и компании "Метрострой".

В июле 2016 года администрация Петербурга расторгла контракт с генподрядчиком стадиона компанией "Инжтрансстрой- СПб" (дочерняя компания "Трансстроя"). Новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания "Метрострой". 29 декабря Ростехнадзор выдал заключение о соответствии проекту, а Госстройнадзор по Петербургу - разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа стадиона. Предполагалось, что на втором этапе будут реализованы проектные решения по адаптации объекта к требованиям FIFA.

Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Ранее окончательной стоимостью называлась сумма 42,3 млрд рублей, но после осмотра стадиона 29 декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что итоговая стоимость будет подсчитана перед Кубком конфедераций 2017 года.

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