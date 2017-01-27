Мэрия Пензы организовала горячее питание для бригад, ликвидирующих аварию

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ПЕНЗА, 27 января. /ТАСС/. Мэрия Пензы организовала горячее питание для бригад ремонтников, ликвидирующих аварию на магистральных теплопроводах, сообщает пресс-служба мэрии.
"Организован подвоз горячего питания для всех, кто работает непосредственно над устранением порывов на магистральных теплопроводах", - говорится в сообщении. На работах по восстановлению подачи тепла в городе заняты девять аварийных бригад ПАО "Т-Плюс".
В результате аварии на Пензенской ТЭЦ-1 произошло изменение гидравлического режима в тепловой сети. Резкое снижение давления привело к авариям на магистральных сетях.
В настоящее время от отопления отключены 471 жилой дом, 9 школ, 13 детских садов и 7 лечебных учреждений.
Предполагается, что теплоснабжение потребителей будет восстановлено в пятницу в 09:00.