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В Пензе не будут вводить режим ЧС в связи с авариями на теплосетях

Происшествия
27 января, 0:58 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 27, января. /ТАСС
В настоящий момент без тепла в городе остаются 27 тысяч жителей
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ПЕНЗА, 27 января. /ТАСС/. Власти не будут вводить режим ЧС из-за отключения отопления в жилых домах Пензы в результате аварии на ТЭЦ-1. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

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"Режим ЧС из-за отключения тепла в некоторых районах Пензы вводится не будет, так как с момента порывов и до начала пуска тепла в жилые дома пройдет менее 24 часов", - сказал Семенов.

 На аварийно-восстановительных работах задействовано 23 бригады рабочих. Теплоснабжение, по последним данным, полностью восстановят к 08.00 мск пятницы.

"Отопление восстановлено в 183 жилых домах, а также в детских садах, школах и 2 из семи больницах города Пензы. Еще 149 домов пока остаются без тепла", - сказал технический директор ПАО "Т Плюс" в Пензе Игорь Денисов.

В настоящий момент без тепла в Пензе остаются 27 тысяч жителей. 

Представитель "Т Плюс" также отметил, что в домах, где еще не дали отопление, осматривают подъезды, чтобы не допустить новых порывов. Теплоснабжение, по последним данным, восстановят ориентировочно к 08.00 мск пятницы.

Ранее сообщалось, что в Пензе этой ночью в двадцатиградусный мороз более 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах, остались без тепла.

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