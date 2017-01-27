В Пензе не будут вводить режим ЧС в связи с авариями на теплосетях

ПЕНЗА, 27 января. /ТАСС/. Власти не будут вводить режим ЧС из-за отключения отопления в жилых домах Пензы в результате аварии на ТЭЦ-1. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

"Режим ЧС из-за отключения тепла в некоторых районах Пензы вводится не будет, так как с момента порывов и до начала пуска тепла в жилые дома пройдет менее 24 часов", - сказал Семенов.

На аварийно-восстановительных работах задействовано 23 бригады рабочих. Теплоснабжение, по последним данным, полностью восстановят к 08.00 мск пятницы.

"Отопление восстановлено в 183 жилых домах, а также в детских садах, школах и 2 из семи больницах города Пензы. Еще 149 домов пока остаются без тепла", - сказал технический директор ПАО "Т Плюс" в Пензе Игорь Денисов.

В настоящий момент без тепла в Пензе остаются 27 тысяч жителей.

Представитель "Т Плюс" также отметил, что в домах, где еще не дали отопление, осматривают подъезды, чтобы не допустить новых порывов. Теплоснабжение, по последним данным, восстановят ориентировочно к 08.00 мск пятницы.

Ранее сообщалось, что в Пензе этой ночью в двадцатиградусный мороз более 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах, остались без тепла.