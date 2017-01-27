В Пензе восстановили теплоснабжение в 75% жилых домов и половине больниц, детсадов и школ

ПЕНЗА, 27 января. /ТАСС/. Теплоснабжение в Пензе восстановлено в почти в 293 жилых домах и половине учреждений образования и здравоохранения, которые остались без тепла в результате аварии на ТЭЦ-1 и порывов на теплотрассах города. Об этом сообщил ТАСС начальник управления ГО и ЧС администрации Пензы Алексей Михайлов.

"Из 471 жилого дома без тепла на три часа ночи остаются 178 домов, до шести утра все порывы будут ликвидированы, последние дома подключат к теплоснабжению к восьми утра. С учетом всех необходимых для подачи тепла технологических процедур (стравливание воздуха и т.п.) тепло в квартиры должно быть подано к 10 утра", - сказал Михайлов.

Он добавил, что из 12 школ без тепла остаются шесть, из 12 детских садов - шесть, из 13 учреждений здравоохранения - пять.

В Пензе в результате аварии на ТЭЦ-1 (обрушение кровли в газотурбинном цехе) и порывов на теплотрассах в ночь на 27 января остались без тепла 27 тысяч горожан. На аварийно- восстановительных работах задействовано 23 бригады рабочих.