Масштабный разлив нефтепродуктов обнаружен в бухте Владивостока

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов площадью 200 квадратных метров обнаружен в акватории морского порта Владивосток в бухте Золотой Рог. Источник загрязнения устанавливается, сообщается на сайте Морспасслужбы Росморречфлота.

"На акватории морского порта Владивосток в бухте Золотой Рог в районе причала ООО ВМП "Первомайский" было обнаружено пятно нефтепродуктов, предположительно дизельное топливо. Ориентировочная площадь загрязнения составила около 200 кв. м", - говорится в сообщении

В операции по ликвидации загрязнения были задействованы силы аварийно-спасательного формирования Морспасслужбы. В результате была очищена акватория площадью 800 кв. м, собрано около 100 литров нефтеводяной смеси.