Материалы по факту избиения военнослужащим подростка переданы в военную прокуратуру

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 января. /ТАСС/. Управление МВД России по Камчатскому краю передало в военную прокуратуру материалы дела по факту избиения военнослужащим подростка за то, что тот попал в его внедорожник снежком, сообщила пресс-служба ведомства.

"Камчатские полицейские установили предполагаемого причастного к нанесению телесных повреждений подростку. Им оказался 41-летний житель Петропавловска-Камчатского, в действительности военнослужащий в звании подполковника. Факт нанесения телесных повреждений гражданин отрицает. Полицией принято процессуальное решение о передаче материалов проверки в военную прокуратуру", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском 19 января. Со слов детей, они играли в снежки в районе проспекта Победы около дома номер 61, когда там проезжал мужчина на внедорожнике. Один из детей попал снежным комком в этот автомобиль. Он остановился, из него вышел мужчина в военной форме и ударил подростка в лицо.

После этого мужчина отъехал, встретил наряд патрульно- постовой службы и попросил полицейских разобраться с детьми. Сотрудники ППС записали номер автомобиля и направились к детям. После того, как водитель на внедорожники уехал, полицейские обнаружили мальчика с разбитым носом. Они оказали ему помощь и обратились к его родителям, которые написали заявление в полицию.