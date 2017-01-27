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JPost: в Израиле автобус упал с обрыва, погибли двое

Происшествия
27 января, 5:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Еще 20 человек пострадали, состояние четверых из них оценивается как критическое
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли и двадцать получили травмы в пятницу в результате падения автобуса в ущелье с обрыва в районе населенного пункта Маале Левона на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post

Согласно заявлению представителя израильской национальной медицинской службы, состояние четверых пострадавших оценивается как критическое.

Как сообщается, автобус перевернулся и упал с обрыва высотой 70 метров. Чтобы поднять пострадавших из ущелья, спасателям пришлось использовать вертолеты.

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