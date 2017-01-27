Лавина обрушила на автодорогу на юге Сахалина 150 кубометров снега

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 января. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Лавина сошла на автодорогу Холмск-Невельск (юг Сахалина), жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.
"На 26-м километре автодороги Холмск-Невельск сошла лавина общим объемом 150 кубических метров. Соответствующая информация поступила сегодня в 11:20 местного времени (03:20 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Работы по расчистке были завершены через 50 минут. Проезд осуществляется без ограничений.
В зонах лавинной опасности на Сахалине и Курилах находится более 40 населенных пунктов. Среди них города Невельск, Холмск, Томари, Углегорск и села Синегорск, Чехов, Новосибирское, Быков, Горнозаводск, Шебунино и другие, а также ряд участков железной и автомобильных дорог.
В сезон лавинной опасности 2015-2016 гг. специалисты зарегистрировали сход более 100 лавин в населенных пунктах, на автомобильные и железные дороги. В горах ежегодно сходят десятки тысяч лавин. Сезон лавиной опасности на юге Сахалине завершается в апреле, на севере острова - в мае.