Станция метро "Чернышевская" в Петербурге закрыта из-за подозрительной коробки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Станция метро "Чернышевская" в центре Петербурга закрыта из-за подозрительной коробки, сообщает пресс-служба городской подземки.

"В 08:02 мск станция "Чернышевская" закрыта по указанию полиции, по 1 пути на платформе бесхозный предмет (коробка), поезда проследуют станцию без остановки", - сказали в пресс-службе метрополитена.