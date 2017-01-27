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Станция метро "Чернышевская" в Петербурге закрыта из-за подозрительной коробки

Происшествия
27 января, 8:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, января. /ТАСС
Поезда проследуют станцию без остановки, сообщили в пресс-службе петербургского метро
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Станция метро "Чернышевская" в центре Петербурга закрыта из-за подозрительной коробки, сообщает пресс-служба городской подземки.

"В 08:02 мск станция "Чернышевская" закрыта по указанию полиции, по 1 пути на платформе бесхозный предмет (коробка), поезда проследуют станцию без остановки", - сказали в пресс-службе метрополитена.

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