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В Пензе произошли новые прорывы теплотрасс

Происшествия
27 января, 8:49 дата обновления: 27 января, 9:20 UTC+3
Без тепла остаются 165 домов, их предполагают подключить к теплоснабжению до 13:00 мск
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Вид на Пензу

Вид на Пензу

© maticulous/flickr.com

ПЕНЗА, 27 января. /ТАСС/. Новые прорывы теплотрасс произошли ночью в Пензе.

Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев на заседании городского штаба по ЧС.

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С учетом новых прорывов без тепла остаются 165 домов, сказал он.

По данным на 3.00 мск, из 471 жилого дома без тепла оставались 178, а также шесть школ, шесть детских садов, пять учреждений здравоохранения. Ремонтники обещали ликвидировать все прорывы к 6.00 мск и подключить дома к теплоснабжению к 8.00 мск. Теперь же, по информации компании "Т Плюс", которой принадлежит ТЭЦ-1, теплоснабжение должно поступить в дома до 13:00 мск.

Мэрия Пензы открыла пять мобильных пунктов обогрева для жителей города, оставшихся без теплоснабжения. Температура воздуха городе в пятницу составляет около 19 градусов ниже нуля.

Авария на ТЭЦ

Накануне в результате аварии на ТЭЦ-1 и порывов на теплотрассах в ночь на 27 января остались без тепла более 75 тысяч горожан. На аварийно-восстановительных работах задействовано 23 бригады рабочих. Инцидент стал причиной гибели одного человека.

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По данным Минэнерго РФ, в машинном зале котло-турбинного цеха произошло частичное обрушение крыши над турбогенератором. Авария случилась после проведения ремонтных работ по устранению дефектов на подогревателе высокого давления турбогенератора при выполнении его гидравлических испытаний. Кровля обрушилась на площади 450 кв. метров.

На месте аварии ведутся работы по восстановлению теплового контура, поврежденный участок кровли планируется перекрыть сборными модулями из Самары.

По факту случившегося на теплоэнергоцентрали проводится расследование, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ). 

Сейчас ТЭЦ продолжает работать на резервном оборудовании. Известно, что гражданская ответственность владельца ТЭЦ застрахована в "Ингосстрахе". Решение о выплате страхового возмещения будет принято по окончании расследования.

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