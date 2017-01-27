Полиция Перми возбудило дело после смерти женщины от инсульта в автобусе

ПЕРМЬ, 27 января. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Полиция Перми возбудила уголовное дело в связи со смертью женщины от инсульта, которая потеряла сознание в маршрутном автобусе и не была своевременно доставлена в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

"Дело возбуждено по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). В рамках расследования будут проверены действия всех: водителя, кондуктора, перевозчика, бригады скорой помощи", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе прокуратуры Пермского края, по материалам которой было возбуждено дело, отметили, что ни кондуктор, ни водитель не обратили внимание на женщину, находившуюся в бессознательном состоянии в салоне автобуса. Вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, был начат "новый круг следования по маршруту, который составлял более 1,5 часов в один конец", - сказали в надзорном ведомстве.

"После и дважды вызванная бригада скорой помощи не приехала. Последний вызов на подстанцию поступил лишь спустя три часа уже из автопарка", - отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, с жалобой в аппарат омбудсмена обратился мужчина. 13 января этого года его супруга возвращалась домой на автобусе около девяти часов вечера. Мужчина должен был ее встретить, однако после того как она села в автобус, телефон женщины перестал отвечать.

Около 12 часов ночи на звонок ответил сотрудник автопарка автобусного рейса и сообщил, что женщина была пьяна. В это время ее уже везли в реанимацию в бессознательном состоянии. Не приходя в себя, в больнице она скончалась 19 января. Собственную проверку инцидента проводит и следственное управление СК по региону.