Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция Перми возбудило дело после смерти женщины от инсульта в автобусе

Происшествия
27 января, 9:26 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Алла Михеенко
В прокуратуре сообщили, что ни водитель, ни кондуктор не обратили внимание на потерявшую сознание женщину
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕРМЬ, 27 января. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Полиция Перми возбудила уголовное дело в связи со смертью женщины от инсульта, которая потеряла сознание в маршрутном автобусе и не была своевременно доставлена в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

"Дело возбуждено по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). В рамках расследования будут проверены действия всех: водителя, кондуктора, перевозчика, бригады скорой помощи", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе прокуратуры Пермского края, по материалам которой было возбуждено дело, отметили, что ни кондуктор, ни водитель не обратили внимание на женщину, находившуюся в бессознательном состоянии в салоне автобуса. Вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, был начат "новый круг следования по маршруту, который составлял более 1,5 часов в один конец", - сказали в надзорном ведомстве.

"После и дважды вызванная бригада скорой помощи не приехала. Последний вызов на подстанцию поступил лишь спустя три часа уже из автопарка", - отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, с жалобой в аппарат омбудсмена обратился мужчина. 13 января этого года его супруга возвращалась домой на автобусе около девяти часов вечера. Мужчина должен был ее встретить, однако после того как она села в автобус, телефон женщины перестал отвечать.

Около 12 часов ночи на звонок ответил сотрудник автопарка автобусного рейса и сообщил, что женщина была пьяна. В это время ее уже везли в реанимацию в бессознательном состоянии. Не приходя в себя, в больнице она скончалась 19 января. Собственную проверку инцидента проводит и следственное управление СК по региону.

Смотрите также

В Перми начата проверка по факту смерти женщины, которую после инсульта не спасали 3 часа

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Бури, торнадо и наводнения в США
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
Интересное
Россия: времена года
Льюис Кэрролл
Все мы здесь не в своем уме: тест в честь 185-летия Льюиса Кэрролла
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против Януковича
2
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
3
WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку
4
Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников
5
Мэй призвала взаимодействовать с Москвой с "позиции силы"
6
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
7
Разговор Путина и Трампа запланирован на 28 января
Темы дня
Реклама