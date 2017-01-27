Phuket News: россиянин найден мертвым на острове Пхукет

БАНГКОК, 27 января. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. 49-летний россиянин обнаружен мертвым в собственном доме на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщила газета Phuket News.

По данным издания, в полицию обратились соседи погибшего. В одной из комнат сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины, лежащего в луже крови среди осколков битой посуды. В другой комнате находилась супруга погибшего, которая не смогла ответить на вопросы полицейских и была доставлена в ближайшую больницу.

Как сообщает портал, следователи не обнаружили следов борьбы или любых других улик, указывающих на преступление. В полиции полагают, что с россиянином произошел несчастный случай на фоне злоупотребления алкоголем. По факту гибели человека проводится проверка.

Соседи, вызвавшие полицию, рассказали, что в доме проживала пара из России, занимавшаяся туристическим бизнесом в Таиланде.

В посольстве РФ в Таиланде ТАСС сообщили, что пока не получали информацию о данном инциденте.