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Тело второго погибшего обнаружено при разборе завалов сгоревшего скалодрома в Петербурге

Происшествия
27 января, 10:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, января. /ТАСС
В результате пожара в административно-производственном здании, в котором располагался скалодром, произошло обрушение на площади 800 кв. м
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© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
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© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Тело второго погибшего обнаружено при разборе завалов после пожара в административно-производственом здании в Петербурге, в котором располагался скалодром. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

Смотрите также

Источник: при разборе завалов после пожара на севере Петербурга обнаружено тело
Пожар в административно-производственном здании в Петербурге локализован

"Обнаружено тело второго погибшего", - сказали в управлении.

Пожар вспыхнул днем 26 января. По данным регионального управления МЧС, площадь пожара в административно-производственном здании, в котором, как выяснилось позднее, располагался скалодром, составила 1 тыс. кв. метров, произошло обрушение на площади 800 кв. метров.

Ранг пожара был повышен до третьего уровня (из пяти возможных). В 17:10 мск он был локализован, работы по разбору завалов и проливке конструкций продолжались 01:25 мск 27 января.

Как сообщили ТАСС в МЧС, при пожаре пострадали четыре человека, двое из них в тяжелом состоянии были доставлены в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, остальные - в Военно-медицинскую академию.

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