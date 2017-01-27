ВС РФ 15 февраля может пересмотреть приговор осужденной за госизмену Севастиди

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Верховный суд РФ, который 15 февраля рассмотрит вопрос о восстановлении сроков обжалования приговора Оксаны Севастиди, осужденной за госизмену, может также рассмотреть и жалобу на сам приговор. Об этом сообщил ТАСС адвокат Севастиди, руководитель "Команды 29" Иван Павлов.

"Верховный суд 15 февраля изучит вопрос о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы на приговор Оксане Севастиди. В случае восстановления срока Верховный суд может сразу рассмотреть дело по существу и принять по нему окончательное решение", - сказал Павлов.

Оксана Севастиди в марте прошлого года была признана судом виновной по статье 275 УК РФ ("Государственная измена") и приговорена к 7 годам лишения свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, направила СМС-сообщение своему приятелю в Грузию о передвижении военной техники в Абхазию. В настоящее время Севастиди находится в колонии на территории Ивановской области.

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пообещал разобраться в деле Севастиди. Глава государства подчеркнул, что ему сложно комментировать решение судебной инстанции, которая является независимой, но в то же время назвал жестким принятое судом решение в отношении Севастиди.

Женщина не признает свою вину.