"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили

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Чилийские власти объявили зоной катастрофы территории, охваченные огнем на юге страны. Площадь пожаров превышает 240 тыс. гектаров, причем она выросла почти вдвое всего за три дня. Власти страны полагают, что часть возгораний могла произойти по вине человека.

По последним данным, стихия унесла жизни девяти человек, несколько граждан пропали без вести, около 10 тыс. местных жителей были эвакуированы из зоны бедствия. Лесные пожары уничтожили небольшой населенный пункт - Санта-Ольгу.

"В Санта-Ольге было 6 тыс. жителей. Теперь там не осталось ничего. Уничтожены больше тысячи домов", - заявил накануне мэр города Конститусьон Карлос Валенсуэла.

В тушении пожаров участвует самолет МЧС России Ил-76. Российская сторона самостоятельно вызвалась помочь в ликвидации пожаров, глава МЧС Владимир Пучков направил соответствующее предложение чилийским властям 23 января.