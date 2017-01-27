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На устранение последствий аварии на ТЭЦ в Пензе потребуются сутки

Происшествия
27 января, 12:26 дата обновления: 27 января, 12:47 UTC+3
Власти Пензы готовы ввести режим ЧС, если ремонтные работы затянутся
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На месте обрушения кровли на ТЭЦ-1

На месте обрушения кровли на ТЭЦ-1

© Управление по делам ГО и ЧС по городу Пензе/ТАСС

ПЕНЗА, 27 января. /ТАСС/. Нормальный режим подачи тепла в Пензе будет восстановлен за сутки.

Об этом сообщил на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС мэр города Виктор Кувайцев.

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"Сутки потребуются, чтобы выйти на нормальный режим подачи тепла в Пензе. Время окончания работ на магистральных путях - 15:00, но дома, где заморожены системы отопления, - до вечера. Можем уйти в ночь", - сказал он.

Губернатор области Иван Белозерцев сообщил, что власти готовы ввести режим ЧС в случае, если работы по восстановлению затянутся.

В Пензе в результате обрушения кровли в газотурбинном цехе на ТЭЦ-1  и прорывов на теплотрассах в ночь на 27 января остались без тепла в двадцатиградусный мороз свыше 75 тыс. человек. 

По данным Минэнерго РФ, в машинном зале котло-турбинного цеха произошло частичное обрушение крыши над турбогенератором. Авария случилась после проведения ремонтных работ по устранению дефектов на подогревателе высокого давления турбогенератора при выполнении его гидравлических испытаний. Кровля обрушилась на площади 450 кв. метров. Инцидент привел к гибели одного человека.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин ЧП. 

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ЧП на ТЭЦ в Пензе
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