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В Испании задержан школьник, напавший с холодным оружием на пятерых одноклассников

Происшествия
27 января, 13:56 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
Мотивы действий 17-летнего юноши пока неизвестны, полиция проводит расследование произошедшего
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МАДРИД, 27 января. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Гражданская гвардия Испании задержала в пятницу школьника, который, по предварительным данным, напал с холодным оружием на пятерых одноклассников. Об этом сообщило агентство Europa Press.

По его информации, инцидент произошел утром в учебном заведении муниципалитета Вильена (автономное сообщество Валенсия). Двум пострадавшим девушкам была оказана медицинская помощь и наложены швы. У 17-летнего школьника, который подозревается в нападении, также обнаружены порезы на руках.

Мотивы действий ученика пока неизвестны. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего.

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