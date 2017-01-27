В Испании задержан школьник, напавший с холодным оружием на пятерых одноклассников

МАДРИД, 27 января. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Гражданская гвардия Испании задержала в пятницу школьника, который, по предварительным данным, напал с холодным оружием на пятерых одноклассников. Об этом сообщило агентство Europa Press.

По его информации, инцидент произошел утром в учебном заведении муниципалитета Вильена (автономное сообщество Валенсия). Двум пострадавшим девушкам была оказана медицинская помощь и наложены швы. У 17-летнего школьника, который подозревается в нападении, также обнаружены порезы на руках.

Мотивы действий ученика пока неизвестны. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего.