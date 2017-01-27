Полиция ищет мужчину, который с полицейским спас женщину из тонувшей машины

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции ищут очевидца ДТП, который вместе с сотрудником ДПС спасал женщину из автомобиля, из-за аварии упавшего в Москву-реку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

Как рассказал источник, вместе с офицером полиции в спасении женщины принял участие очевидец аварии, который на своей машине проезжал рядом с местом ЧП. Вдвоем с полицейским они спустились к рухнувшему в реку автомобилю, разбив стекла, достали женщину из салона и помогли поднять ее на набережную.

"После пребывания в ледяной воде сотрудник ДПС был направлен в больницу с сильнейшим переохлаждением, гражданский спасатель от медицинской помощи отказался и уехал на своей машине. Сотрудники полиции сейчас ищут этого мужчину, чтобы узнать о его состоянии, выразить благодарность за спасение женщины, а также уточнить подробности произошедшего ДТП", - сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, этим вторым спасателем является некий Мурат Шомахов.

Вечером 26 января на Ростовской набережной в центре Москвы столкнулись Subaru и Land Rover, от удара Subaru пробила ограждение и упала в реку. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники ДПС приняли меры к спасению водителя и вызвали экстренные службы. Пострадавшая была передана сотрудникам скорой помощи.

Ранее в пресс-центре МВД РФ сообщили, что руководство министерства готовит представление о награждении государственной наградой капитана полиции Алексея Коняева за спасение женщины из упавшего в реку автомобиля.