Спасший женщину из тонувшей машины полицейский не считает свой поступок героическим

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудник ДПС Алексей Коняев, который накануне спас женщину из упавшей в результате ДТП в Москву-реку машины, не считает свой поступок чем-то экстраординарным. Об этом он в пятницу сообщил ТАСС.

"У нас слаженный экипаж, со мной работают опытные сотрудники, и у нас каждый был готов спуститься к тонувшей машине, не только я. Со мной еще были трое сотрудников, которые также уже сняли куртки, просто я был легче всех и меня было легче доставать", - считает Коняев.

Сейчас инспектор ДПС находится в 1-й Градской больнице, свое самочувствие он оценивает как удовлетворительное. "Травм никаких, самочувствие удовлетворительное, немного обморозил пальцы, но в данный момент все в порядке", - уточнил он.

История спасения

По словам Коняева, он патрулировал территорию в составе экипажа ДПС. В районе дома № 3 по Саввинской набережной экипаж увидел группу людей на тротуаре около парапета Москва-реки.

"Остановились, увидели, что у парапета не хватает трех пролетов, подошли узнать, в чем дело и увидели тонущую машину Subaru, которая уходила под воду. Сзади (в салоне машины - прим. ТАСС) кто-то копошился, мы сразу подумали, что там могут находиться дети, поэтому моментально было принято решение спуститься на помощь и попробовать спасти выживших. Совместно с другим водителем мы спустились вниз и через разбитое стекло со второй попытки я вытащил женщину, - рассказал инспектор ДПС. - Сразу вытащить пострадавшую не удалось, так как стекло с левой стороны слишком маленькое".

"Я держал ее голову наверху и не давал ей захлебнуться. Мы попытались разбить заднее стекло, чтобы вытащить ее через задние двери, но не удалось, потом еще раз попытались с водителем вытащить через стекло боковой двери, сильно потянули и попытка удалась. Достали женщину и уже с помощью водителей, которые были наверху, подняли ее", - сказал Коняев.

Руководители подразделения ГИБДД, где служит Коняев, навестили его в больнице. Они поблагодарили сотрудника за героический поступок и передали ему слова благодарности от руководства московской полиции.

Состояние полицейского

По словам заместителя главного врача больницы Михаила Царева, здоровью Коняева ничего не угрожает. "Он получил общее переохлаждение и обморожение пальцев кистей обеих рук 1 и 2 степеней. В настоящее время здоровью пациента ничего не угрожает, и в ближайшее время он может быть выписан", - сказал он.

Вечером 26 января на Ростовской набережной в центре Москвы столкнулись Subaru и Land Rover, от удара Subaru пробила ограждение и упала в реку. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники ДПС приняли меры к спасению водителя и вызвали экстренные службы. Ранее в пресс-центре МВД РФ сообщили, что руководство министерства готовит представление о награждении государственной наградой капитана полиции Алексея Коняева. В МВД рассказали, что сотрудник ДПС Коняев прыгнул в ледяную воду, с помощью куска льдины разбил заднее стекло тонувшей иномарки и вытащил 34-летнюю женщину из салона.