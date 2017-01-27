Суд подтвердил амнистию экс-сотрудников психбольницы в Подмосковье, где погибли 38 человек

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мособлсуд отказал в пятницу прокуратуре в отмене решения об амнистии бывших главного врача областной психиатрической больницы № 14 Мурата Шаова и его заместителя Михаила Хохлова, где в апреле 2013 года при пожаре погибли 38 человек. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.
"Прокуратура просила отменить решение об амнистии и настаивала на более жестком наказании подсудимым, но апелляционная инстанция оставила постановление Дмитровского горсуда Московской области в силе и отказала заявителям в жалобе", - сказала она.
В конце ноября 2016 года Дмитровский суд признал Мурата Шаова и Михаила Хохлова виновными в нарушении требований пожарной безопасности и назначил им наказание в виде 4,5 лет заключения, но амнистировал их со снятием судимости.
Пожар произошел в ночь на 25 апреля 2013 года в больнице, где проходят лечение и реабилитацию граждане с ограниченной дееспособностью. По версии следствия, Шаов и Хохлов не выполнили должностные обязанности по обеспечению пожарной безопасности в медицинском учреждении, в результате чего возник пожар. Из-за отсутствия надлежащих условий для эвакуации от отравления продуктами горения погибли 36 больных и 2 сотрудника из числа медицинского персонала.
Как сообщила ранее ТАСС представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, расследовав уголовное дело о пожаре в 14-й психиатрической больнице Московской области, следователи предоставили суду совокупность доказательств, подтверждающих причастность к этому преступлению Мурата Шаова и Михаила Хохлова. Наряду с признательными показаниями обвиняемых их виновность подтверждается в том числе показаниями свидетелей из числа сотрудников Министерства здравоохранения области и психиатрической больницы, заключениями судебных экспертиз, результатами осмотров и других следственных действий.