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Суд подтвердил амнистию экс-сотрудников психбольницы в Подмосковье, где погибли 38 человек

Происшествия
27 января, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Прокуратура просила отменить решение об амнистии и настаивала на более жестком наказании подсудимым, но апелляционная инстанция оставила постановление Дмитровского горсуда Московской области в силе
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мособлсуд отказал в пятницу прокуратуре в отмене решения об амнистии бывших главного врача областной психиатрической больницы № 14 Мурата Шаова и его заместителя Михаила Хохлова, где в апреле 2013 года при пожаре погибли 38 человек. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Прокуратура просила отменить решение об амнистии и настаивала на более жестком наказании подсудимым, но апелляционная инстанция оставила постановление Дмитровского горсуда Московской области в силе и отказала заявителям в жалобе", - сказала она.

В конце ноября 2016 года Дмитровский суд признал Мурата Шаова и Михаила Хохлова виновными в нарушении требований пожарной безопасности и назначил им наказание в виде 4,5 лет заключения, но амнистировал их со снятием судимости.

Пожар произошел в ночь на 25 апреля 2013 года в больнице, где проходят лечение и реабилитацию граждане с ограниченной дееспособностью. По версии следствия, Шаов и Хохлов не выполнили должностные обязанности по обеспечению пожарной безопасности в медицинском учреждении, в результате чего возник пожар. Из-за отсутствия надлежащих условий для эвакуации от отравления продуктами горения погибли 36 больных и 2 сотрудника из числа медицинского персонала.

Как сообщила ранее ТАСС представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, расследовав уголовное дело о пожаре в 14-й психиатрической больнице Московской области, следователи предоставили суду совокупность доказательств, подтверждающих причастность к этому преступлению Мурата Шаова и Михаила Хохлова. Наряду с признательными показаниями обвиняемых их виновность подтверждается в том числе показаниями свидетелей из числа сотрудников Министерства здравоохранения области и психиатрической больницы, заключениями судебных экспертиз, результатами осмотров и других следственных действий.

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