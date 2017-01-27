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Более 200 домов остаются без тепла после коммунальной аварии в Пензе

Происшествия
27 января, 15:20 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 27, января. /ТАСС
Среди зданий, остающихся без тепла, - пять школ и пять поликлиник
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ПЕНЗА, 27 января. /ТАСС/. Свыше 200 домов, пять школ и пять поликлиник остаются без теплоснабжения из-за аварии на ТЭЦ в Пензе, сообщил начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов.

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"На 14:00 мск остаются неподключенными 214 домов, пять школ и пять поликлиник. Работы на прорыве на улице Герцена, 46 закончены, в 13:40 мск прорыв устранен", - сказал он.

Михайлов уточнил, что в 15:00 мск начнется заполнение систем теплоснабжения в центральной части города.

В Пензе в результате аварии на ТЭЦ-1 (обрушение крыши в газотурбинном цехе) и прорывов на теплотрассах в ночь на 27 января остались без тепла в 20-градусный мороз свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах.

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