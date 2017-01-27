Суд отказал в иске экс-полицейскому Ромашкину к полиции Москвы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отказал в иске о восстановлении в должности бывшему и. о. начальника уголовного розыска московского ОВД "Пресненский" Денису Ромашкину, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями по делу о перестрелке у кафе Elements на Рочдельской улице. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Таганский суд постановил взыскать в пользу Ромашкина с УВД по Центральному административному округу московского ГУ МВД компенсацию за задержку причитающихся выплат в размере 2,582 тыс. рублей. В удовлетворении иска в остальной части отказать", - сказала представитель суда.

В иске Ромашкин настаивал на признании незаконным и отмене приказов о его увольнении, на восстановлении на службе, взыскании денежного довольствия за время вынужденного прогула в размере 500 тыс. рублей, а также компенсации за задержку выплаты довольствия.

Экс-полицейский был задержан 27 сентября прошлого года, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), наказание по которой предусматривает до 10 лет заключения. 25 января он был уволен из МВД по отрицательным мотивам.

По версии следствия, 14 декабря 2015 года возле ресторана на Рочдельской улице произошла перестрелка, в результате которой погибли двое мужчин, еще восемь человек получили ранения. Находясь на месте происшествия, Ромашкин, бывший оперуполномоченный угрозыска отдела МВД по Пресненскому району Ильдар Шакиров и бывший участковый Ренат Зиннатулин злоупотребили должностными полномочиями, не приняв должных мер для пресечения преступления.

Позиции сторон

В исковом заявлении Ромашкин утверждал, что служебная проверка в его отношении была проведена с нарушением закона. "В ходе проверки не были установлены причины, характер и обстоятельства инкриминируемого дисциплинарного проступка, отсутствует заключение о виновности, а принятию решения об увольнении не предшествовала объективная оценка действий, также не учтены обстановка места происшествия и конкретные обстоятельства действий по пресечению преступления и задержанию подозреваемых", - отмечается в иске.

В связи с этим заявитель просил суд отменить приказ УВД по ЦАО столичного главка МВД об увольнении, восстановить его на службе в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска и выплатить ему "за время вынужденного прогула" около 500 тысяч рублей.

В свою очередь ответчик, официальный представитель УВД по ЦАО, отвергла заявленные в иске требования, ранее она пояснила в суде, что Ромашкин был уволен с занимаемой должности за невыполнение своих должностных полномочий.

Дело о перестрелке

Главными фигурантами уголовного дела о перестрелке возле ресторана Elements на Рочдельской улице являются криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец и Захарий Калашов, известный как вор в законе по прозвищу Шакро Молодой.

По версии следствия, к перестрелке привел инцидент с собственницей кафе Жанной Ким (потерпевшая по делу), которая осталась недовольна работой дизайнера Фатимы Мисиковой (объявлена в международный розыск) и отказалась ей платить. Приехавшие для беседы с Ким лица, в числе которых был Кочуйков, сообщили, что они якобы представляют Шакро Молодого. Как считает полиция, они вымогали у Ким 8 млн рублей или документы на кафе за долг дизайнеру, угрожая физической расправой над ней и членами ее семьи.

Со стороны собственницы кафе во встрече принимал участие отставной полковник КГБ адвокат Эдуард Буданцев. Беседа перешла в конфликт, а затем в перестрелку. В итоге Буданцев был арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, Кочуйкова изначально обвинили в хулиганстве, затем изменили ему обвинение на вымогательство.