В Липецке ребенок сломал позвоночник после проезда маршруткой "лежачего полицейского"

ЛИПЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Следователи Липецка начали проверку по факту получения девятилетней девочкой компрессионного перелома позвоночника в маршрутном автобусе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, девочка и ее мама ехали в маршрутке №322. При проезде "лежачего полицейского" маршрутку сильно подбросило, и ребенок ударился спиной.

Как сообщили в СУ СК, ребенок был госпитализирован в травматологическое отделение областной детской больницы.

Девочке поставлен диагноз "компрессионный перелом позвоночника".