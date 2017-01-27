Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Липецке ребенок сломал позвоночник после проезда маршруткой "лежачего полицейского"

Происшествия
27 января, 16:06 UTC+3 ЛИПЕЦК ЛИПЕЦК 27, января. /ТАСС
Следственное управление СК по региону начало проверку по факту инцидента
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Подгайко/ТАСС

ЛИПЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Следователи Липецка начали проверку по факту получения девятилетней девочкой компрессионного перелома позвоночника в маршрутном автобусе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, девочка и ее мама ехали в маршрутке №322. При проезде "лежачего полицейского" маршрутку сильно подбросило, и ребенок ударился спиной.

Как сообщили в СУ СК, ребенок был госпитализирован в травматологическое отделение областной детской больницы.

Девочке поставлен диагноз "компрессионный перелом позвоночника".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
9
Тело второго погибшего обнаружено при разборе завалов сгоревшего скалодрома в Петербурге
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Харьковчанин рассказал, что в Крыму жить гораздо лучше, чем на Украине
2
Полиция ищет мужчину, который с полицейским спас женщину из тонувшей машины
3
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
4
МиГ-35 станет единственным легким истребителем ВКС России
5
Зигмар Габриэль готовится занять пост министра иностранных дел ФРГ
6
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
7
"Эспрессо TV": Украина может не погасить $18 млрд иностранных кредитов в 2019 году
Темы дня
Реклама