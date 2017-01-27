Мосгорсуд 15 февраля проверит законность приговора участникам гонки на Gelandewagen

Стадион "Фишт" в Сочи готов на 99% к проведению первого матчаСпорт 27 января, 16:10
Футбольные клубы с октября 2010 года потратили на трансферы $22,67 млрдСпорт 27 января, 16:09
Саночница Иванова заняла шестое место в спринте на чемпионате мираСпорт 27 января, 16:06
Жители Псковской области поблагодарили МРСК Северо-Запада за помощь в тушении пожараНовости партнеров 27 января, 16:05
Команда "Формулы-1" "Манор" признана банкротом и не примет участия в новом сезонеСпорт 27 января, 16:03
"Капричос" в Пушкинском и концерты в Исаакие: чем заняться в выходныеКультура 27 января, 16:00
Музейный проект об истории района Уралмаш признан одним из лучших в РФНовости Урала 27 января, 15:53
Всемирный банк обвинили в "неэкологичном" кредитованииСоциальная ответственность 27 января, 15:46
Расходы на трансферы в футболе благодаря Китаю достигли в 2016 году рекордных $4,8 млрдСпорт 27 января, 15:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мосгорсуд 15 февраля проверит законность приговора по делу о гонках на внедорожнике Mercedes-Benz с участием сына вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Руслана Шамсуарова и его приятелей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Рассмотрение апелляционного представления прокурора на приговор Гагаринского суда в отношении Шамсуаров, Маджидова, Ускова, назначено на 15 февраля в 10:00 мск", - сказала она.
Гособвинение просит отменить приговор суда, которым Шамсуаров и Усков приговорены к 300 часам обязательных работ, а Маджидов был полностью оправдан.
По данным СК, утром 22 мая 2016 года обвиняемые, двигаясь на внедорожнике Mercedes по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушали правила дорожного движения. Зная, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, преследовавшие их на служебной машине, они продолжали совершать опасные маневры. Обвиняемые вели видеозапись происходящего и транслировали ее в интернете, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции, в связи с чем произошедшее приобрело большой общественный резонанс.
Ранее, до возбуждения уголовного дела, молодые люди за эти нарушения ПДД получили по 15 суток административного ареста.