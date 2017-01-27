Мосгорсуд 15 февраля проверит законность приговора участникам гонки на Gelandewagen

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мосгорсуд 15 февраля проверит законность приговора по делу о гонках на внедорожнике Mercedes-Benz с участием сына вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Руслана Шамсуарова и его приятелей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Рассмотрение апелляционного представления прокурора на приговор Гагаринского суда в отношении Шамсуаров, Маджидова, Ускова, назначено на 15 февраля в 10:00 мск", - сказала она.

Гособвинение просит отменить приговор суда, которым Шамсуаров и Усков приговорены к 300 часам обязательных работ, а Маджидов был полностью оправдан.

По данным СК, утром 22 мая 2016 года обвиняемые, двигаясь на внедорожнике Mercedes по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушали правила дорожного движения. Зная, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, преследовавшие их на служебной машине, они продолжали совершать опасные маневры. Обвиняемые вели видеозапись происходящего и транслировали ее в интернете, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции, в связи с чем произошедшее приобрело большой общественный резонанс.

Ранее, до возбуждения уголовного дела, молодые люди за эти нарушения ПДД получили по 15 суток административного ареста.