Суд продлил арест 12 обвиняемым в террористической деятельности в Москве

Конькобежка Фаткулина заняла третье место в забеге на 500 м на этапе КМ в БерлинеСпорт 27 января, 17:55
Саночник Репилов завоевал первую медаль для России на чемпионате мираСпорт 27 января, 17:44
"Анжи" проявляет интерес к футболисту "Терека" БрызгаловуСпорт 27 января, 17:42
Фигурист Коляда назвал непростительной ошибку во время короткой программы на ЧЕСпорт 27 января, 17:41
Демченко: апелляция на дисквалификацию саночников Южакова и Прохорова на ЧМ была отклоненаСпорт 27 января, 17:35
Непомнящий: тренеры Черчесов и Бушманов как спартаковцы смогут найти общий языкСпорт 27 января, 17:25
Маркин: стычки между российскими и британскими болельщиками не повторятся на ЧМ-2018Спорт 27 января, 17:15
Губернатор Тюменской области будет защищать на конгрессе IBU право региона на ЧМ-2021Спорт 27 января, 17:10
Российская делегация опротестовала дисквалификацию саночников Южакова и Прохорова на ЧМСпорт 27 января, 17:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы продлил до 30 апреля срок содержания под стражей шестерым из 12 уроженцев республик Средней Азии, арестованных в Москве в декабре 2016 года за участие в террористической организации. Накануне в суде было рассмотрено ходатайство о продлении ареста шестерым обвиняемым, суд рассмотрел продление еще шести.
"Мера пресечения до 30 апреля продлена Жоодарбеку Токтомуратову, Отабеку Исомадинову, Абубакру Домуллоджнову, Муроджону Сатторову, Олиджону Одинаеву и Азизу Хидирбаеву", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юлия Бочарова. Накануне Мещанский суд продлил до 30 мая арест Хамиду Игамбердиеву, Фаруху Мамаюсупову, Фарходу Нодирову, Сабирчону Бурхонидинни, Сардорбеку Сиддикову и Зафару Нодирову.
Как следует из материалов дела, обвиняемые не отрицают участие в деятельности запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир", но не считают ее террористической. "Мы просто собирались, читали книги. Я вел агитацию, но мы никого не взрывали", - сказал ранее в суде один из обвиняемых.
7 декабря 2016 года Мещанский суд по ходатайству следователя арестовал 12 человек, задержанных по обвинению в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, задержанные являлись руководителями и активными участниками террористической организации. По предварительным данным, обвиняемые организовали проведение агитационных занятий по вовлечению граждан в деятельность запрещенной на территории РФ организации экстремистского толка. По местам проживания задержанных проведены обыски, была изъята литература и материалы экстремистского характера.
В свою очередь адвокат нескольких обвиняемых Дагир Хасавов сообщил ТАСС, что ряд арестованных не имеет никакого отношения к террористической организации. По его словам, они даже не имеют понятия об уставных целях запрещенной организации.
В ходе сегодняшнего судебного заседания следователь заявил, что условия продления ареста не изменились и не отпали. "Необходимо провести большой объем следственных действий", - подчеркнул он, добавив, что срок следствия по уголовному делу продлен до 30 мая. Гособвинение полностью поддержало позицию СК.
В свою очередь защита обвиняемых просила изменить своим подзащитным меру пресечения на более мягкую, не связанную с заключением под стражу. "Просим изменить меру пресечения Исомадинову, за которого его супруга предлагает внести залог в размере 1 млн рублей", - отметил юрист. Сам обвиняемый, уроженец Узбекистана просил также изменить ему меру пресечения. "На территории России я нахожусь официально и никогда не желал зла народу РФ", - сказал он.
Кроме того, согласно материалам дела один из обвиняемых уроженец Таджикистана Одинаев был задержан по поддельному паспорту на имя гражданина России Ислама Хадзиева. Среди обвиняемых - менеджер "Ашана", арендатор торгового центра на Дубровке, выпускник Московского юридического института, курьер одной из столичных фирм, а также неработающие или работающие неофициально граждане среднеазиатских стран.