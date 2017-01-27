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Суд продлил арест 12 обвиняемым в террористической деятельности в Москве

Происшествия
27 января, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Мера пресечения до 30 апреля продлена Жоодарбеку Токтомуратову, Отабеку Исомадинову, Абубакру Домуллоджнову, Муроджону Сатторову, Олиджону Одинаеву и Азизу Хидирбаеву
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы продлил до 30 апреля срок содержания под стражей шестерым из 12 уроженцев республик Средней Азии, арестованных в Москве в декабре 2016 года за участие в террористической организации. Накануне в суде было рассмотрено ходатайство о продлении ареста шестерым обвиняемым, суд рассмотрел продление еще шести.

"Мера пресечения до 30 апреля продлена Жоодарбеку Токтомуратову, Отабеку Исомадинову, Абубакру Домуллоджнову, Муроджону Сатторову, Олиджону Одинаеву и Азизу Хидирбаеву", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юлия Бочарова. Накануне Мещанский суд продлил до 30 мая арест Хамиду Игамбердиеву, Фаруху Мамаюсупову, Фарходу Нодирову, Сабирчону Бурхонидинни, Сардорбеку Сиддикову и Зафару Нодирову.

Как следует из материалов дела, обвиняемые не отрицают участие в деятельности запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир", но не считают ее террористической. "Мы просто собирались, читали книги. Я вел агитацию, но мы никого не взрывали", - сказал ранее в суде один из обвиняемых.

7 декабря 2016 года Мещанский суд по ходатайству следователя арестовал 12 человек, задержанных по обвинению в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, задержанные являлись руководителями и активными участниками террористической организации. По предварительным данным, обвиняемые организовали проведение агитационных занятий по вовлечению граждан в деятельность запрещенной на территории РФ организации экстремистского толка. По местам проживания задержанных проведены обыски, была изъята литература и материалы экстремистского характера.

В свою очередь адвокат нескольких обвиняемых Дагир Хасавов сообщил ТАСС, что ряд арестованных не имеет никакого отношения к террористической организации. По его словам, они даже не имеют понятия об уставных целях запрещенной организации.

Позиции сторон

В ходе сегодняшнего судебного заседания следователь заявил, что условия продления ареста не изменились и не отпали. "Необходимо провести большой объем следственных действий", - подчеркнул он, добавив, что срок следствия по уголовному делу продлен до 30 мая. Гособвинение полностью поддержало позицию СК.

В свою очередь защита обвиняемых просила изменить своим подзащитным меру пресечения на более мягкую, не связанную с заключением под стражу. "Просим изменить меру пресечения Исомадинову, за которого его супруга предлагает внести залог в размере 1 млн рублей", - отметил юрист. Сам обвиняемый, уроженец Узбекистана просил также изменить ему меру пресечения. "На территории России я нахожусь официально и никогда не желал зла народу РФ", - сказал он.

Кроме того, согласно материалам дела один из обвиняемых уроженец Таджикистана Одинаев был задержан по поддельному паспорту на имя гражданина России Ислама Хадзиева. Среди обвиняемых - менеджер "Ашана", арендатор торгового центра на Дубровке, выпускник Московского юридического института, курьер одной из столичных фирм, а также неработающие или работающие неофициально граждане среднеазиатских стран.

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