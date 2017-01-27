Ространснадзор назвал неверные действия судовладельца причиной аварии плавкрана близ Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Ространснадзор по итогам расследования в качестве основных причин крушения самоходного плавучего крана (СПК) у берегов Крыма в Черном море в октябре прошлого года назвал неверные действия его судовладельца. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте.

"Основными причинами аварии (плавучего крана - прим. ТАСС) являются <…> не обеспечение судовладельцем безопасности СПК "АСПТР-1" и экипажа; невыполнение судовладельцем требований нормативных документов, регламентирующих выполнение документальных процедур после посадки СПК "АСПТР-1" на мель", - говорится в сообщении.

Специалисты также посчитали, что судовладелец принял решение о буксировке давшего течь плавкрана "без проведения внеочередного освидетельствования" судна российским речным регистром "с целью определения условий сохранения класса судна и для получения разрешения на разовый переход к месту ремонта", отметили в Ространснадзоре. Кроме того, говорится в заявлении службы, именно судовладелец принял решение о начале буксировки плавкрана "без учета прогноза погоды на маршрут перехода".

В материале также отмечается, что буксировка судна проводилась "с поднятой в рабочем положении стрелой, с затопленными отсеками и повреждениями, не обеспечивающими (угрожающими) его живучесть и безопасность экипажу, находящемуся на борту".

О крушении судна

Плавкран затонул в ночь на 12 октября 2016 года. Из восьми членов экипажа были спасены пять человек, трое признаны погибшими. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). По подозрению в совершении этого преступления задержан директор филиала "Морспасслужбы Росморречфлота".

Следствие считает, что задержанный не предпринял "должных мер по осуществлению надлежащего контроля за устранением технических неисправностей плавкрана". При этом, как заявили в СК, подозреваемый "дал устное незаконное указание капитану морского буксира "Меркурий" начать буксировку судна после устранения повреждений в его корпусе, не обеспечив при этом безопасные условия труда членам экипажа плавкрана".

Затонувший у берегов Ялты самоходный плавкран "АСПТР -1", проект 17037 Блейхер, был построен в 1962 году. Порт приписки - Новороссийск, кран принадлежит Росморречфлоту. Водоизмещение - 1 тыс. тонн, длина - 38 метров, ширина - 13,65 м, высота борта - 3,2 м, грузоподъемность - 15 т.