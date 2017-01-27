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Экс-сотрудник группы "Открытие" осужден в Лондоне на 12 лет за мошенничество

Происшествия
27 января, 16:58 UTC+3 Лондон 27, января. /ТАСС
Семь лет тюремного заключения также получил бывший управляющий фондами компании Threadneedle Asset Management Владимир Герсамия
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Лондон, 27 января. /ТАСС/. Королевский суд района Саутворк (Лондон) приговорил к 12 годам заключения бывшего сотрудника группы "Открытие" Джорджа Урумова за мошенничество с ценными бумагами и отмывание денежных средств в размере $150 млн. Об этом ТАСС рассказал представитель суда. По его словам, по этому делу семь лет тюремного заключения также получил бывший управляющий фондами компании Threadneedle Asset Management Владимир Герсамия.

Судья Дебора Тейлор, которая вынесла вердикт, назвала Урумова основной движущей силой этой "дерзкой схемы", в рамках которой была создана "дымовая завеса фальсификаций" для того, чтобы попытаться скрыть следы преступления. "Вы были в центре (этой схемы - прим. ред.), и, мотивируемый алчностью, вы играли на алчности других", - добавила судья. Тейлор постановила, что роль Герсамии в схеме была меньшей, чем Урумова, именно этим и объясняется меньший срок его заключения.

Лондонский суд 25 января признал Урумова и Герсамию виновными в мошенничестве и отмывании денег на общую сумму $150 млн.

Урумов пришел работать в группу "Открытие" в начале 2011 г. из компании Knight Capital. Он возглавил департамент по торговле инструментами с фиксированной доходностью в лондонском офисе "Открытия". Туда же он привел свою команду из четырех человек - Алессандро Герци, Алису Муяджич, Джамиля Мафти и Найпэна Рамайе. На всю эту команду "Открытие" выделило бонусы в размере $25 млн, сумма должна была быть равномерно распределена между ее членами.

Через несколько месяцев руководство "Открытия" начала подозревать Урумова и его команду в мошенничестве с аргентинскими долговыми бумагами. Холдинг проверил сделки Урумова и выяснил, что он почти в четыре раза завысил стоимость аргентинских долговых бумаг: они торговались в песо, но Урумов утверждал, что бумаги якобы котируются в долларах. Он проводил сделки по продаже этих ценных бумаг по сговору с Герсамией, который работал тогда в Threadneedle. Разницу между стоимостью этих бумаг в песо и долларах Урумов присваивал себе.

Осенью 2011 г. группа "Открытие" подала иск к Урумову, его команде и Герсамии в Высокий суд Лондона, потребовав компенсацию в размере $170 млн. Также "Открытие" пришло к выводу, что Урумов присвоил себе большую часть бонусов - с этим впоследствии согласился и суд.

В феврале 2014 г. Высокий суд Лондона признал их всех виновными в мошенничестве. "В результате "Открытию" удалось вернуть похищенные злоумышленниками активы на сумму свыше $100 млн. Также заморожены средства в Швейцарии, где в ближайшее время начнется уголовный процесс над другими участниками мошенничества", - сообщил представитель "Открытия".

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