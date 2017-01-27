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В Крыму ликвидирована сеть подпольных казино

Происшествия
27 января, 17:07 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
В ходе операции были задержаны 17 человек
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Спецслужбы пресекли деятельность 17 предполагаемых участников организованной преступной группы, которые, по имеющимся данным, организовали сеть подпольных казино в Крыму. Возбуждено уголовное дело, сообщили в республиканском Следственном управлении СК РФ.

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"В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1,2 ст. 210 УК РФ ("Организация в преступном сообществе" и "Участие в преступном сообществе") и п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые действовали в Крыму с июня 2015 года, пока их деятельность не была пресечена в январе 2017 года сотрудниками ФСБ.

Следователи полагают, что злоумышленники "незаконно проводили азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также игрового оборудования, вне игровой зоны на территории Республики Крым в городах Симферополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Евпатории, Джанкое и Красноперекопске". Незаконно полученный преступной группой доход оценивается в 6 млн руб.

"В настоящее время проведено более 30 обысков в игорных залах, офисах, а также по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъяты системные блоки с установленными игровыми программами, бухгалтерская документация и денежные средства", - уточнили в следственном управлении.

Игорная деятельность в России запрещена повсеместно, кроме специально отведенных игорных зон. Одна из таких зон должна разместиться в Крыму, в районе Ялты, но пока вопрос ее создания остается открытым, хотя власти заявляли, что инвесторы высказывали намерения принять участие в строительстве игорных заведений на полуострове.

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