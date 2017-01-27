Следствие пока не разъяснило Гайзеру суть предъявленного ему обвинения

СЫКТЫВКАР, 27 января. /ТАСС/. Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер просит следствие разъяснить суть предъявленного ему обвинения о руководстве преступным сообществе. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вячеслав Леонтьев.

"Следствие до сих пор не разъяснило Вячеславу Михайловичу, что это значит: какие указания он давал, какие документы он незаконно подписал, что он совершил как руководитель. Есть просто фраза "руководил преступным сообществом", не разъясняя сущности этого обвинения. Вячеслав Михайлович Гайзер неоднократно заявлял письменно и устно, что он просит разъяснить сущность этого обвинения. Следствие отказывается это делать", - сказал Леонтьев.

Ранее в пятницу Следственный комитет РФ сообщил, что два бывших руководителя Коми Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов, в частности, руководили созданным в 2006 году преступным сообществом. Его руководители и участники совершали преступления, направленные на завладение высокорентабельными предприятиями региона либо установление контроля над ними с целью незаконного обогащения.

Нанесенный республике ущерб оценивается в 3,5 млрд рублей.

Гайзер находится под арестом с сентября 2015 года. Указом президента РФ он был отстранен от должности.