Режим ЧС введен в Пензе после коммунальной аварии на теплосетях

Архангельское Поморье — край зеленой тайги и морской романтикиЛичное время 27 января, 19:22
Японский грузовой корабль "Конотори-6" готовится к уборке орбиты от мусораКосмос 27 января, 19:19
Офис Ципраса назвал независимым решение суда по турецким военнымМеждународная панорама 27 января, 19:13
Рекорд расточительности: ФИФА представила годовой отчет о трансферах игроковСпорт 27 января, 19:13
Хореограф Юрий Григорович выпускает в Антверпене свой балет "Спартак"Культура 27 января, 19:02
Саночник Репилов немного разочарован, что не стал чемпионом мира в спринтеСпорт 27 января, 18:58
Россия показала миру будущее своей легкой истребительной авиацииАрмия и ОПК 27 января, 18:55
Люкман Адамс подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартамСпорт 27 января, 18:53
Фигурист Самарин считает, что опыт выступления на ЧЕ поможет ему в дальнейшемСпорт 27 января, 18:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕНЗА, 27 января. /ТАСС/. Режим ЧС введен в Пензе в связи с коммунальной аварией. Об этом сообщил в пятницу губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
"Режим ЧС положено вводить в случае, если прошло 24 часа, губернатор имеет право ввести этот режим. Я ввел этот режим, это дает дополнительные возможности привлекать силы и средства, в том числе и финансовые, и оперативно закупать тот материал, который нужен ремонтным бригадам для решения аварийной ситуации", - сказал он.
В Пензе в результате аварии на ТЭЦ-1 (обрушение кровли в газотурбинном цехе) и порывов на теплотрассах в ночь на 27 января остались без тепла в двадцатиградусный мороз свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах.