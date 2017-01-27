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Режим ЧС введен в Пензе после коммунальной аварии на теплосетях

Происшествия
27 января, 18:46 дата обновления: 27 января, 19:05 UTC+3
Губернатор региона подчеркнул, что это позволяет привлекать дополнительные силы и средства, а также оперативно закупать материалы, необходимые ремонтникам для решения аварийной ситуации
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Иван Белозерцев (слева)

Иван Белозерцев (слева)

© mchs.gov.ru

ПЕНЗА, 27 января. /ТАСС/. Режим ЧС введен в Пензе в связи с коммунальной аварией. Об этом сообщил в пятницу губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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"Режим ЧС положено вводить в случае, если прошло 24 часа, губернатор имеет право ввести этот режим. Я ввел этот режим, это дает дополнительные возможности привлекать силы и средства, в том числе и финансовые, и оперативно закупать тот материал, который нужен ремонтным бригадам для решения аварийной ситуации", - сказал он.

В Пензе в результате аварии на ТЭЦ-1 (обрушение кровли в газотурбинном цехе) и порывов на теплотрассах в ночь на 27 января остались без тепла в двадцатиградусный мороз свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах.

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