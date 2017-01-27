Пермские следователи проверяют инцидент с высадкой детей из электрички

ПЕРМЬ, 27 января. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Уральское Следственное управление СКР на транспорте проводит доследственную проверку по информации о том, что персонал электрички в Перми высадил двух несовершеннолетних девочек за безбилетный проезд. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что двух несовершеннолетних девочек в темноте высадили из электрички на станции Мотовилиха в Пермском крае, так как они не успели вовремя купить билет. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

В свою очередь, руководство "Пермской пригородной компании" уже провело внутреннюю проверку данного инцидента. В компании сообщили, что 23 января около семи часов вечера кассир-контролер электрички "Станция Пермь-2 - станция Чусовская" совместно с сотрудником службы безопасности поезда высадил двух несовершеннолетних девочек-безбилетниц на остановке "Мотовилиха", в ста метрах от которой находятся автобусная и трамвайная остановки.

Девочки не приобрели билет на проезд в стационарной кассе, а дополнительных 50 рублей для оплаты в вагоне (сбор установлен согласно федеральному законодательству о правилах перевозки пассажиров - прим. ТАСС), по их словам, у несовершеннолетних не было. "Девушки предложили кассиру-контролеру пойти на должностной подлог и отбить билет со следующей станции. Данное деяние строго наказывается в компании, поэтому кассиры действуют строго по инструкции", - рассказали в компании.

"Действия кассира-контролера требуют дополнительного обсуждения на индивидуальной беседе: в подобной ситуации необходимо было попросить девушек связаться с родителями либо препроводить безбилетниц к сотрудникам транспортной полиции на ближайшей станции", - добавили там, отметив, что в компании существует негласный запрет высадки несовершеннолетних в вечернее время, либо в морозы.

Информация об инциденте появилась в соцсетях, где мама одной из девочек написала, что дочь не успела купить билет на электричку, потому что на вокзале в час пик работала только одна касса. В итоге девочку, по ее словам, выгнали из поезда. По словам сотрудника билетной кассы, подобных случаев (спешащих пассажиров) в тот вечер больше не было.