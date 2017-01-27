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Тепло поступает во все больницы и поликлиники Пензы

Происшествия
27 января, 20:02 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 27, января. /ТАСС
Без теплоснабжения остаются 88 жилых домов, 10 детских садов и 4 школы
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ПЕНЗА, 27 января. /ТАСС/. Теплоснабжение всех медучреждений Пензы восстановлено, сообщил в пятницу журналистам мэр города Виктор Кувайцев.

"Больницы и поликлиники - все подключены", - сказал он.

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Начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев в свою очередь сообщил, что без тепла остаются 4 школы и 10 детских садов - все в центральной части города. "Сорок седьмая школа "остыла" больше всего, но если в течение трех часов подадим тепло, то занятия в субботу будут у всех школьников Пензы", - уточнил он, добавив, что отсутствует также теплоснабжение 4 учреждений дополнительного образования.

Начальник городского управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС сообщил, что почти 90 жилых домов города остаются без тепла.

"По состоянию на 19:00 мск остаются неподключенными 88 жилых домов, 10 зданий детских садов, 4 школы", - сказал он.

В Пензе в результате аварии на ТЭЦ-1 (обрушение кровли в газотурбинном цехе) и прорывов на теплотрассах 26 января остались без тепла в 20-градусный мороз свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах.

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