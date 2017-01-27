В полиции опровергли сообщение СМИ об огнестрельном ранении подростка на юго-западе Москвы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Огнестрельного ранения подростка на юго-западе Москвы, о чем информировали некоторые СМИ, не зафиксировано, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции.

"Около 19:00 мск в полицию поступило сообщение о том, что на улице Херсонской подросток получил травму. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный подросток был травмирован из пневматического пистолета и с места происшествия ушел", - сказали в пресс-службе, отметив, что по данному факту назначена проверка.