В полиции опровергли сообщение СМИ об огнестрельном ранении подростка на юго-западе Москвы

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Огнестрельного ранения подростка на юго-западе Москвы, о чем информировали некоторые СМИ, не зафиксировано, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции.
"Около 19:00 мск в полицию поступило сообщение о том, что на улице Херсонской подросток получил травму. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный подросток был травмирован из пневматического пистолета и с места происшествия ушел", - сказали в пресс-службе, отметив, что по данному факту назначена проверка.