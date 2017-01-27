В Пензе началась подача теплоносителя на магистральные сети

ПЕНЗА, 27 января. /ТАСС/. Подача теплоносителя на магистральные сети началась в Пензе, сообщил в пятницу на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС технический директор ПАО "Т Плюс" Игорь Денисов.

"Городские коммунальщики заполняют систему, два-три часа заполнение. По улице Ударной, где остались не подключенными к магистральным сетям 7 домов, решим проблему в течение 3 часов", - сказал он.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 19:00 мск остаются неподключенными 88 жилых домов, 10 зданий детских садов, 4 школы.

В Пензе в результате аварии на ТЭЦ-1 (обрушение кровли в газотурбинном цехе) и порывов на теплотрассах 26 января остались без тепла в двадцатиградусный мороз свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах.