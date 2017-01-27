Полиция Петербурга отказала в возбуждении дела по заявлению корреспондента "Коммерсанта"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Полиция Петербурга отказала в возбуждении уголовного дела в отношении врачей скорой помощи после инцидента в отделе полиции с внештатным фотокорреспондентом издательского дома "Коммерсант" Давидом Френкелем. Об этом ТАСС сообщил в пятницу сам журналист.

"По моему заявлению в ГУ МВД пришел ответ, что отказано в возбуждении уголовного дела, и в ходе проверки выяснено, что вызов психиатрической скорой помощи был обоснованным, действия врачей были обоснованными и в рамках их инструкций", - сказал Френкель.

По его словам, постановление об отказе от возбуждении уголовного дела будет обжаловано, том числе из-за имеющихся в тексте противоречий. "Якобы реакция врачей связана с тем, что я вскакивал и угрожал им, в следующем предложении говорится, что я неадекватно себя вел и не вставал с места", - пояснил он. Френкель добавил, что пока не получил никакого ответа от Следственного комитета РФ, куда он обращался с аналогичным заявлением на действия медиков.

Инцидент произошел 11 декабря 2016 года, когда после фотосъемки публичного мероприятия в центре Петербурга Френкель пришел в отдел полиции, чтобы подать заявление на одного из участников акции, который, по его словам, нанес ему телесные повреждения. Позже в отдел поступило заявление от организатора акции о попытке воспрепятствовать его проведению со стороны журналиста.

По данным пресс-центра МВД, при опросе Френкеля об обстоятельствах случившегося "заявитель стал выражать беспричинное беспокойство, его поведение приобрело излишне эмоциональный и агрессивный характер", после чего полицейские вызвали скорую помощь. "Прибывшие медики с учетом состояния заявителя приняли решение о его иммобилизации. Через некоторое время Френкель почувствовал себя лучше и покинул отдел полиции вместе с приехавшим за ним отцом. Жалоб или претензий в адрес сотрудников полиции они не высказывали", - отметили в МВД.

Между тем, по словам фотокорреспондента "Коммерсанта", прибывшие медики угрожали ему физическим насилием и пытались связать ему руки. Вызывающее вопросы видео из отдела полиции было опубликовано в петербургских СМИ через день после инцидента.